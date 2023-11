Elizangela, de ‘A favorita’ e ‘A dona do pedaço’, morre aos 68 anos

Elizangela do Amaral Vergueiro, que atuou em novelas de destaque, como A favorita e A dona do pedaço, morreu nesta sexta-feira (4), aos 68 anos. A morte foi informada pela prefeitura de Guapimirim, no Rio de Janeiro, onde vivia.

Segundo a prefeitura, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória, depois de ser atendida por equipes do SAMU. Durante o translado e na chegada da unidade foram feitas tentativas de reanimação, mas em vão.

Em 2022, Elizangela foi internada em Guapimirim em estado grave por sequelas respiratórias da Covid-19, e chegou a ter que ser intubada. A atriz não havia tomado nenhuma dose da vacina.

Carreira de Elizangela

Elizangela começou a trabalhar como atriz aos 7 anos, na TV Excelsior, fazendo comerciais ao vivo. Pouco depois, ela foi chamada para estrelar o programa A Outra Face do Artista e, no mesmo canal, participou do Jornal Infantil Excelsior e diversos programas de auditório.

Em 1996, começou a trabalhar na Globo como assistente em Capitão Furacão. Também foi apresentadora do programa Show da Cidade. Em 1970, estrelou seu primeiro filme, Quelé do Pajeú, em, no ano seguinte, O Enterro da Cafetina.

Desde então, Elizangela estrelou algumas das maiores produções do canal, como Roque Santeiro, Pecado Capital, Paraíso, Pedra sobre Pedra, Senhora do Destino, Salve Jorge, A favorita e A dona do pedaço.