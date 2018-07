Dr. Bumbum, médico que realiza procedimentos em casa, tem prisão decretada

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária por trinta dias do médico Denis Cesar Barros Furtado, investigado pela morte de uma paciente que se submeteu a um procedimento estético em seu apartamento, na Barra da Tijuca, no último domingo. Conhecido como Dr. Bumbum, ele é considerado foragido — sua mãe também teve a prisão decretada, de acordo com a VEJA.

Após complicações no procedimento, a paciente foi levada pelo médico ao hospital Barra D’Or, com um quadro considerado extremamente grave. Segundo o estabelecimento, ela deu entrada na emergência às 23h, mas não resistiu e morreu duas horas depois. A causa da morte não foi divulgada.

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para investigar a conduta do médico, já que, segundo o órgão, ele não tem autorização para atuar no estado, nem poderia realizar procedimentos em sua residência. Denis Furtado afirma ter registro nos conselhos de medicina de Goiás e do Distrito Federal.

O médico é acompanhado por 651 mil pessoas no Instagram, onde divulga os resultados de seus procedimentos. Em seu site, ele se apresenta como pós-graduado em dermatologia, modulação hormonal, medicina estética, nutrologia e medicina ortomolecular. Ele também divulga um canal no YouTube e duas páginas no Facebook — uma delas desativada. A reportagem de VEJA tentou contato em três telefones divulgados pelo médico, mas nenhum atendeu na manhã desta terça.