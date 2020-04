39% dos patrões não remuneram domésticas dispensadas na pandemia

Por causa da pandemia causada pelo coronavírus, muitos brasileiros deixaram de contar com o trabalho das domésticas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva indica que 39% dos empregadores dispensaram as domésticas, sem manter o pagamento.

Quando as primeiras medidas de isolamento social começaram a surgir no início de março para evitar o aumento de casos do novo coronavírus, os relatos de trabalhadoras domésticas que ficaram sem renda de repente começaram a aumentar. A pesquisa mostra que 23% dos patrões de diaristas e 39% de mensalistas mantiveram sua funcionárias atuando normalmente, mesmo em período de quarentena.

De acordo com gerente de pesquisa do Instituto Locomotiva João Paulo Cunha de Resende, os dados são ainda mais preocupantes pois além das domésticas estarem sem renda para atender as necessidades básicas de suas famílias, elas estão se movimentando entre grandes distâncias, o que aumenta o risco de contaminação.

Por estarem em camadas de menor renda da população brasileira e em muitas situações as domésticas viverem em regiões periféricas, elas se tornam uma das pontes para que o vírus chegue até as comunidades. “São áreas com residências menores, em que é comum ter mais de uma pessoa dividindo o mesmo cômodo, e muitas vezes parentes mais velhos vivendo na mesma casa ou terreno, um cenário bastante preocupante em termos de contágio. Além disso estamos falando de regiões com menos infraestrutura de saúde. Sem dúvida é um risco alto para essas pessoas, suas famílias e seus vizinhos”, explica João Paulo.

Quando o surto iniciou no Brasil, uma empregada doméstica de 63 anos teve contato com a sua patroa que havia viajado para Itália, e contraiu o vírus. A doméstica faleceu vítima de COVID-19 no dia 17 de março, e o caso acendeu uma intensa discussão sobre os patrões dispensarem suas funcionárias para que elas também pudessem se proteger do contágio.

Apesar da movimentação em prol do isolamento dessas profissionais, a pesquisa mostra que 23% das diaristas e 39% das empregadas domésticas mensalistas ainda estão trabalhando na casa dos patrões. “Isso pode acontecer por diferentes razões. Sabemos que existe uma parcela menor da população que tem minimizado os riscos associados ao coronavírus e não vem seguindo as orientações de isolamento social. São pessoas que talvez não estejam se cuidado e por isso entendem que as trabalhadoras domésticas também devem seguir vida normal”, argumenta João.

João Paulo alerta para uma situação mais séria e que merece atenção. “Existe uma segunda possibilidade, em certo sentido ainda mais grave, representada pelas pessoas que estão tomando cuidados preventivos consigo e com sua família, mas exigem que suas empregadas domésticas corram o risco de continuar trabalhando e se deslocando. Nesse caso é como se a saúde dessas trabalhadoras valesse menos”, esclarece o gerente de pesquisa.

O que chama a atenção para esse fato da dispensa remunerada, é que aconteceu em maior número entre os grupos de classe C, onde a renda familiar é de R$ 536 a R$1. 526, apontando que 40% dos empregadores aderiram, já grupos A e B é de 36%.

“Sabemos que muitas famílias que contratam empregadas domésticas também estão sendo impactadas economicamente, e isso pode motivar a dispensa sem pagamento. Mas, como tem sido bastante discutido, aqueles que tiverem condições de manter essa remuneração estarão sem dúvida contribuindo para reduzir a gravidade da situação dessas famílias de menor renda”, Revela João Paulo.

A pesquisa demonstra que as trabalhadoras domésticas mais protegidas na pandemia são as mensalistas. 48% dos patrões relataram que elas estão em casa e recebendo a remuneração pelo período.

“Esperamos que essa pesquisa ajude a sensibilizar parte dos contratantes, e também reforce a importância de medidas de assistência governamental para garantir renda emergencial para essas pessoas. Muitas das trabalhadoras domésticas recebem por dia trabalhado e pagam suas contas com esse dinheiro picado. É um prazo muito curto até que comece a faltar dinheiro para o básico”, finaliza ele.

