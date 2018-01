Cantora Dolores O’Riordan, do Cranberries, morre aos 46 anos

A cantora Dolores O’Riordan, vocalista do Cranberries, morreu aos 46 anos, nesta segunda-feira (15), informa o jornal Irish Times.

O corpo da cantora foi encontrado em Londres, onde a banda participaria de uma gravação. Não há mais informações sobre sua morte. Segundo a publicação, um representante enviou nota dizendo que os integrantes do Cranberries “estão devastados por ouvir as notícias” e pediram privacidade “nesta hora muito difícil”.

Dolores entrou para a banda em 1990. De acordo com o jornal, foram mais de 40 milhões de discos vendidos ao longo de sua carreira. A banda se separou em 2003 e retornou em 2009. Ano passado, eles lançaram o álbum acústico Something Else.

A cantora nasceu em Ballybricken, na Irlanda, em 1971, e era a mais nova dos sete irmãos. Ela deixa três filhos, Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain, e o ex-marido, Dan Burton, antigo empresário do Cranberries.