Debate ‘Mulheres na política’ irá reunir candidatas à vice-Presidência

Com o apoio da ONU Mulheres, o Instituto Locomotiva e o jornal El Pais promoverão, nesta sexta-feira (28), em São Paulo, um debate com as candidatas a vice-presidência da república, algo inédito na democracia brasileira.

O Debate ‘Mulheres na política’ tem presença confirmada das senadoras Ana Amélia e Katia Abreu, candidatadas nas chapas de Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, respectivamente, Manuela D’Ávila, vice na chapa de Fernando Haddad e da líder indígena, Sônia Guajajará, candidata na chapa de Guilherme Boulos.

Antes do início do Debate, será apresentada uma pesquisa sobre o que pensam as mais de 77 milhões de eleitoras brasileiras. O evento será transmitido a partir das 10h pelo Facebook de CLAUDIA.

