Na noite desta terça-feira (03), com o objetivo de abrir o Outubro Rosa, mês de combate e alerta ao câncer de mama, o Cristo Redentor mudará de cor. Por meio de uma iluminação especial, o maior símbolo do Rio de Janeiro ficará rosa.

A ação é uma iniciativa da Fundação Laço Rosa, com apoio da Arquidiocese, do Trem do Corcovado e do Paineiras, e contará com a presença das madrinhas Camila Pitanga e Fernanda Motta.

Além disso, aos pés do Cristo, a bailarina Andrea Raw se apresentará ao som da Orquestra Maré do Amanhã, projeto que ensina música clássica a crianças e adolescentes de comunidades em risco social.

Na sequência, a Laço Rosa promove um coquetel no Hotel Sofitel Ipanema com a presença de personalidades e famosos. Os convites custam R$ 250 e toda a renda é revertida em ações da fundação. O tema deste ano é “Arte da Vida”.

“Ano a ano promovemos esse encontro de celebração da vida, onde reunimos pessoas que têm um mesmo propósito numa cerimônia de fé, que independe de religião, e que enaltece os esforços movidos todos os dias do ano”, diz Marcelle Medeiros, presidente voluntária da Fundação Laço Rosa.

CLAUDIA estará presente e a cobertura completa você confere aqui no nosso site.