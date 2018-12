Homem abre fogo dentro de igreja e mata quatro

Ainda não há informações precisas sobre o que motivou o crime. A Polícia estima que foram efetuados cerca de vinte disparos. Os feridos foram levados ao Mário Gatti, Beneficência Portuguesa e Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.

“Ele usou uma arma, mas estava com duas. Motivação a gente só vai saber quando identificar, para saber o histórico dele. Eu estou me reportando às imagens. Ele [atirador] parou, pensou e executou o plano que tinha na cabeça […] Ele se matou, mas o policial deve ter alvejado ele porque estava com um tiro na costela, depois desse tiro ele caiu e se matou”, disse à TV Globo o delegado Hamilton Caviola Filho.

