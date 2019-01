Conheça o porta-voz do Corpo de Bombeiros no resgate de Brumadinho

Junto dos muitos bombeiros que estão dedicando seu tempo ao resgate em Brumadinho, o tenente Pedro Aihara estava na primeira aeronave no dia 25. Como porta-voz do Corpo de Bombeiros, o jovem de 25 anos, de Belo Horizonte, tem chamado a atenção por sua maneira precisa de lidar com os fatos.

Sem titubear, o oficial chamado de Japa, especialista em prevenção de desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão, transmite à imprensa todo o trabalho incansável de seus companheiros. As entrevistas, algumas vezes, duram mais de duas horas e ele já se programou para falar à China.