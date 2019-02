Conheça as mulheres que vão caminhar no espaço

Christina Koch e Anne McClain foram escolhidas para fazer uma caminhada espacial. Se o fato se realizar, esta será a primeira vez que duas mulheres caminham juntas no espaço aberto. Koch, que é astronauta na Nasa, anunciou a notícia em uma entrevista coletiva.

A astronauta é especialista em técnicas e instrumentos para manter a vida no deserto. Trabalhou no Laboratório de Astrofísica de Alta Energia da Nasa, onde estudou cosmologia e astrofísica. Entre 2004 e 2007, participou do programa de pesquisa americano na Antártida.

Além de Koch, estarão a bordo da nave Soyuz Ms-12 o russo Alexey Ovchinin e o americano Nick Hague. Os três encontrarão os moradores da plataforma, a americana Anne McClain, o canadense David Saint-Jacques e o russo Oleg Kononenko.

Esta é a primeira vez que Koch irá para o espaço. Ela conta que recebeu muitos dos conselhos dos amigos que já estão em órbita, especialmente de McClain. “Eu tenho treinado voos há mais de cinco anos, e estou pronta para finalmente colocar todo esse treinamento em prática”, disse ao site Space.com.

Anne McClain chegou na base em dezembro. Ela nasceu em Washington, em 1979, e entrou para a Nasa em 2013, tornando-se a astronauta mais jovem na lista da agência, com 34 anos.