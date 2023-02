Como ajudar as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo

Durante o feriado do Carnaval, o Litoral Norte de São Paulo sofreu com um dos maiores desastres ambientais dos últimos anos, causados por chuvas fortíssimas. Segundo as informações da Defesa Civil do Estado de SP, foram registradas 47 mortes em São Sebastião e uma em Ubatuba, além de 40 pessoas desaparecidas. A tragédia deixou 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

Equipes de busca seguem trabalhando para resgatar as vítimas, enquanto ONGs, prefeituras e empresas estão fazendo mutirões para receber doações para ajudar as vítimas. Estão sendo arrecadadas cestas básicas, itens de higiene pessoal, água mineral, remédios, roupas, colchões, toalhas e dinheiro.

Como ajudar as vítimas?

Com dinheiro

Para quem quer colaborar online, é possível fazer PIX para ONGs e outras instituições. A Cruz Vermelha, de São Paulo, está recebendo auxílio pelo PIX: soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. Para doar água mineral, alimentos não perecíveis, roupas e outros itens, é preciso ir até a sede na avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul de São Paulo.

A APIB (Articulação dos povos indígenas do Brasil) está aceitando contribuições para amparar as aldeias localizadas no município de São Sebastião, uma das mais afetadas pelas chuvas. Mais de 500 famílias vivem na região. Você pode ajudar com uma doação para a chave do PIX, o CPF do cacique Adolfo Timotio: 133.346.368-52.

A CUFA Nacional, Central Única de Favelas, e a FNA-Frente Nacional Antirracista (@frentenacionalantiracista) lançaram a Campanha S.O.S São Paulo e estão arrecadando donativos também pelo PIX: doacoes@cufa.com.br.

A ONG Gerando Falcões está promovendo uma campanha. O fundador da organização, Edu Lyra, pretende duplicar as doações recebidas até atingir 1 milhão de reais. Para doar, a chave PIX é o CNPJ do Instituto: 18.463.148/0001-28. No site dá para consultar mais informações.

A Ação da Cidadania também está aceitando contribuições pelo PIX: sos@acaodacidadania.org.br ou pelo site.

Doações presenciais (alimentos, itens de higiene e mais)

Para doar alimentos, roupas, itens de limpeza e higiene pessoal, há pontos de coleta em São Paulo e no litoral. Confira abaixo os locais que estão aceitando doações:

Cruz Vermelha de SP, localizada na avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul de São Paulo;

No Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas. Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 3900 – Jardim Ipaussurama – Campinas;

O Fundo Social de Caraguatatuba no Centro Esportivo Municipal (CEMUG), localizado na Avenida José Herculano, 50 — Jardim Britânia;

Em Santos é possível doar na praça Mauá: Rua General Câmara com Itororó e na rua General Câmara com a D. Pedro II.

Em Ilhabela, a sede do Fundo Social, localizada na rua Guaiamu, 56, Perequê;

O Guarujá recebe doações no Ginásio Tejereba, à Rua Silvio Daige, Jardim Tejereba, Guarujá;

O Instituto Verdescola e o Instituto Conservação Costeira arrecadam produtos na sede, localizada na Avenida Marginal, 44, Praia Barra do Sahy, São Sebastião.

Estações da CPTM. Doe em qualquer uma das 57 estações da CPTM (Linhas 7 – Rubi, 10 – Turquesa, 11 – Coral, 12 – Safira e 13 – Jade). Todos os itens arrecadados serão levados pelo Fundo Social e pela Defesa Civil às áreas afetadas.

Em São Sebastião, que foi a região mais afetada, as doações podem ser feitas também nas regionais municipais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP):

Regional Centro, na rua João Cupertino dos Santos, 249, Centro;

Regional Topolândia, localizada na Avenida Professor Dr. José Machado Rosa, 171;

Regional Costa Norte, na rua do Parque, 04;

Regional Maresias, na avenida Dr. Francisco Loup, 1.316;

Regional Boiçucanga, na avenida Walkir Vergani, 36;

Regional Juquehy, na rua Benedito Maurício Faustino, 101;

Regional Boracéia, localizada na Alameda Ribeirão Pires, 339.