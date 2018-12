A varanda do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco da primeira edição do CLAUDIA Summer Fashion, que aconteceu nesta terça (4). O evento festejou a chegada do verão com um desfile icônico. Com a diversidade como característica principal, caminharam pela passarela variados corpos, etnias, estilos e idades.

Para Guta Nascimento, diretora de CLAUDIA, a noite histórica apresentou tendências da temporada através de um olhar plural, uma marca da publicação. “Que esse verão tenha a cara da diversidade, do respeito às individualidades, da liberdade de ser quem você é.”

Entre as marcas que passaram pelo evento estão Água de Coco e Skazi. As grifes apresentaram o que será usado no verão de 2019, desde o beachwear, para ir à praia e à piscina, os looks para as altas temperaturas, ideias para arrasar nas festas e baladas da estação e os acessórios que complementam as produções da temporada.

O casting foi formado por modelos e personalidades como o cantor e ator Paulo Miklos, o casal Érico Brás e Kenia, o patinador campeão e vencedor do reality Exhatlon, Marcel Sturmer, o youTuber Spartakus, a atriz Lua Xavier, a influenciadora Tiê Vasconcelos e a promoter Carol Sampaio. A produção foi feita por Carlos Pazetto e o styling, por Fábio Ishimoto.

O desfile teve ainda a participação especial do grupo Não Recomendados. Acontece também um estrondoso ‘after party’ para 600 convidados. A festa é embalada pelos DJs Ariel Freitas e Gustavo Tatá.

Confira o vídeo completo da transmissão ao vivo que rolou no Facebook de CLAUDIA.

