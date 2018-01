O jornalista César Tralli, 47 anos, âncora do SP1, dará um passo importante na carreira: sua estreia na bancada do Jornal Nacional. Tralli entra para o time de apresentadores que fazem regime de escala no telejornal – cobrindo finais de semana e feriados.

Sua primeira aparição na bancada do JN está prevista para acontecer no carnaval, informa o colunista Flávio Ricco, do UOL. Com isso, o jornalista deixa de aparecer nos plantões do Jornal Hoje.