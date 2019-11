Celulares pré-pagos não atualizados serão bloqueados hoje (18)

Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), responsável pela medida, isso afetará menos de 1% dos 91 milhões de celulares pré-pagos dos estados. O Projeto Cadastro Pré-Pago , criado para a regulamentação dos cadastros e realizado em parceria com as operadoras Algar , Oi , Claro , Tim , Vivo e Sercomtel , já acontecia há alguns meses.

Como atualizar?

Caso sua linha seja bloqueada, para recuperá-la é só fazer a atualização dos dados por meio dos canais de atendimento da sua operadora. Devem ser informados o nome completo, endereço e CPF ou CNPJ. Para garantir que o SMS de solicitação de recadastramento recebido foi, de fato, encaminhado pela prestadora contratada, o consumidor pode conferir os números utilizados pelas prestadoras para envio destas mensagens na página Cadastro Pré-Pago, no portal da Anatel na internet.

A atualização serve para evitar a ocorrência de fraudes (linhas associadas a CPFs errados) e ampliar a segurança dos consumidores.

Projeto Cadastro Pré-Pago

O projeto da Anatel foi dividido em 3 etapas. Nessa primeira etapa, entre abril e agosto, as linhas desatualizadas com código 62, de Goiás, foram bloqueadas. Entre agosto e outubro foi a vez do Distrito Federal e os estados do Acre, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins, além das regiões com código 61 e 64, de Goiás.