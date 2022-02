Casos de Covid-19 apresentam queda no Brasil e no mundo

A situação parece estar melhorando, ao menos por enquanto. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (22), e reportados por Veja, o número de novos casos de Covid-19 segue em redução no país. Com 105.776 infecções nas últimas 24 horas, a média móvel de infectados apresentou queda de 40% em relação há duas semanas. Essa é a primeira vez que o índice se mantém abaixo de 100 mil desde 19 de janeiro.

A média móvel de mortes também deu indícios de recuo. Após apresentar alta por mais de um mês consecutivo, o índice segue em estabilidade pelo quarto dia consecutivo, com 816 óbitos contabilizados na terça-feira (22).

Covid-19 começa a recuar no mundo

No restante do mundo a situação não é diferente: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), houve uma queda no número de casos pela terceira semana epidemiológica seguida. O levantamento mostra que os novos registros caíram 25% entre os dias 14 e 20 de fevereiro em relação à semana anterior (7 a 13 de fevereiro), quando foi constatada uma queda de 19%.

Das seis regiões da OMS, houve aumento de casos em apenas duas, no Pacífico Ocidental (21%) e na África (20%). Quando o assunto são novos casos, a Rússia lidera com 1.236.910 registros, seguida da Alemanha (1.218.465 casos) e Brasil, com 773.353 novos casos. Os Estados Unidos ficaram em quarto lugar, mas ainda lideram o ranking de mortes, com 14.723 óbitos.

Entenda a média móvel

Mas, afinal, por que o número de registros oficial é diferente da média móvel? Considerada a forma mais confiável de de medir o avanço da pandemia – principalmente pelo represamento de dados e outras instabilidades – a média móvel considera os casos e mortes dos últimos 7 dias. Para saber a tendência, é preciso calcular a variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias. Se este percentual for de até 15%, é considerado estável. Se for acima de 15% positivos, está em crescimento. Se for mais de 15% negativos, está em queda.