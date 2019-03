Casal morre de mãos dadas após 56 anos casados

Os americanos Judy e Will Webb, ambos aos 77 anos de idade, morreram com horas de diferença, no dia 6 de março, após quase 60 anos de casamento. O casal dividiu seus últimos momentos juntos em uma clínica de cuidados paliativos, onde estavam sendo tratados de graves problemas de saúde.

“Eles quase nunca se separavam, estavam sempre juntos nos 56 anos de suas vidas conjuntas”, contou a filha do casal, MaryBeth Webb, à emissora de TV americana WXYZ. A filha revelou, porém, que eles haviam ficado em diferentes hospitais por dois meses antes de falecerem juntos. “Eles nunca tinham passado mais de um dia ou dois separados.”

Segundo MaryBeth, a saúde de Judy começou a deteriorar em dezembro, após complicações durante um procedimento médico. Sua mãe pegou uma infecção e foi levada a um hospital em Detroit. Will não aceitou bem a situação de sua esposa e começou a adoecer também.

Will e Judy Webb

“Daquele ponto em diante, tudo o que acontecia com ela começou a acontecer com ele em algum lugar diferente”, relata. “Ela ficava com febre, ele também. Ela ficava com uma congestão, ele contraía pneumonia. Ela reagiu de uma forma a uma medicação chamada encefalopatia metabólica e, dali um pouco, foi isso o que ele teve.”

Depois disso, o casal foi internado junto em uma clínica de cuidados paliativos. Suas camas foram colocadas uma ao lado da outra e eles passaram seus últimos momentos de mãos dadas. Will faleceu às duas da manhã do horário local. Judy faleceu algumas horas depois.

Para MaryBeth, seus pais não queriam viver separados um do outro. “Eu sei que isso soa como loucura, mas pessoas morrem de coração partido e eu sinto que foi isso o que aconteceu com o meu pai”, conta. “Eu perguntei a ela (a mãe) se ela apenas queria conforto e ir com o meu pai. Ela se animou, balançou a cabeça e falou ‘Sim, onde ele está?'”.

Judy e Will deixaram três filhos, cinco netos e quatro bisnetos, além de uma linda história de companheirismo. A família realizou um funeral conjunto para o casal no dia 12 de março, em Michigan.

