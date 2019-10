Ao enterrar filha, casal encontra outro bebê vivo na cova

Um casal viveu um momento difícil no último sábado (12), na cidade de Bareilly, na Índia. Na hora de enterrar a filha, que faleceu no parto, eles foram surpreendidos com a existência de uma outra bebê de apenas 3 dias, que foi enterrada viva na mesma cova em que o corpo da filha deles seria deixado.

A recém-nascida estava embrulhada em um pedaço de pano dentro de um vaso de cerâmica. Após a descoberta chocante, ela foi encaminhada prontamente para o hospital. No local, os médicos diagnosticaram que a menina estava desnutrida, com apenas 1 kg, e possuía uma infecção pulmonar.

Em entrevista ao Daily Mail, Hitesh Kumar comentou: “Estávamos no cemitério, o coveiro abrindo a cova, quando a pá bateu no pote. Ele estava dentro de uma sacola. Por um momento, cheguei a achar que era a minha filha chorando, mas o choro vinha de dentro do vaso. Quando quebramos, ela estava lá dentro”.

Segundo o pediatra Saurabh Anjan, responsável pelo tratamento da bebê, a menina sobreviveu a condições tão adversas por consumir a própria gordura corporal. “Ela sobreviveu mesmo com um número baixíssimo de plaquetas, ela é uma guerreira”, revelou o profissional.

Além disso, Anjan também completou: “Prematuros em geral precisam de menos oxigênio. Quando estava enterrada, devia haver falhas no solo, por onde entrava o ar. Ela teve hipotermia e está recebendo oxigênio, ainda não consegue se alimentar sozinha. Estamos fazendo tudo que podemos por ela”.

Os pais da menina ainda não foram identificados, por isso a polícia segue com a investigação do caso. Porém, o casal que perdeu a filha no parto pensa em adotar a bebê.

