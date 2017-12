“Cão-rena” poderá ser adotado em shoppings

Cães fofos fantasiados de rena são a aposta de uma rede de shoppings para conscientizar os clientes sobre a importância de animais abandonados.

Em Betim (MG), a campanha que aproveita o espírito de Natal será no sábado (9), em parceria com a ONG Sociedade Protetora de Animais e com o Centro de Controle de Zoonoses. Trinta cães estarão disponíveis, todos já vacinados, vermifugados e castrados. O evento acontece das 10h às 16h. Gatos também estarão disponíveis.

Para adotar, é preciso ser maior de 18 anos e fornecer RG e CPF.

A campanha ocorre também em outros shoppings do grupo Partage, como o São Gonçalo e o Rio Grande, em datas no mês de dezembro.