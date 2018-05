Candidata do Amazonas é a nova Miss Brasil

Mayra Dias, candidata do Amazonas, foi escolhida a Miss Brasil 2018. A nova representante do Brasil nasceu na cidade de Taquatiara, é jornalista e apresentadora de TV em Manaus e tem 26 anos. O evento aconteceu na noite deste sábado (26), no Rio de Janeiro.

Mayra Dias, a nova Miss BrasilEla recebeu a faixa da Miss Brasil 2017, a piauiense Monalysa Alcântara, que fez um emocionante discurso de despedida, em que ela ressaltou a importância de lutar contra o machismo e pelos direitos da mulher. “Não somos objeto nem propriedade de ninguém. Nosso corpo, nossa alma, nossas regras.”

Em segundo lugar ficou a Miss Bahia, Maria Isabel, e em terceiro, Teresa Santos, Miss Ceará.