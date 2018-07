Canadá recruta 500 pessoas para trabalhar e brasileiros são os preferidos!

O projeto Quebec na Cabeça está recrutando profissionais para trabalhar em empresas canadenses, e mais de 300 brasileiros já foram contratados. Os candidatos podem candidatar-se gratuitamente até o dia 5 de agosto pelo site .

A iniciativa é mundial, mas os brasileiros são os preferidos das empresas. Fácil integração cultural e abertura para aprender o francês são o que tornam os brasileiros atraentes para as vagas, segundo a Québec International.

Nessa temporada, as empresas buscam profissionais na área de Tecnologia da Informação com conhecimentos de Java, C#, C++, .Net, BI, Oracle, SAP, Microsoft SharePoint, Cobol, visual studio, entre outras. Companhias do mercado de jogos virtuais querem desenvolvedores e programadores de games e artistas gráficos.

Na área de usinagem, há vagas para montadores soldadores, mecânicos industriais, eletromecânicos, especialistas de aplicações (automação), designers de produtos e operadores de máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado).

Profissionalizados em administração também são procurados para assistentes de direção bilíngues. Técnicos em ambiente, higiene, saúde e segurança do trabalho também encontram oportunidades de trabalho.

Saber francês é sempre um requisito exigido nas vagas. O currículo também deve ser traduzido para o francês e o processo seletivo terá entrevistas no idioma, por videoconferência em Skype, previstas para setembro. De acordo com a agência Québec International, os selecionados recebem suporte das empresas empregadoras nos trâmites e custos do processo de imigração.

A própria empresa é quem dá início ao processo de legalização de contrato perante ao governo de Quebec. São dois os documentos que a empresa precisa obter com o governo local: Certificado de Autorização do Quebec (CAQ) e o Estudo de Impacto no Mercado de Trabalho (EIMT).

