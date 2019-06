Jovem vai parar no hospital após consumir chá que é moda

Uma adolescente foi parar no hospital após tomar o famoso “chá com bolinha”, uma bebida muito encontrada em São Paulo. Os médicos entrarem em choque ao encontrar mais de 100 “pérolas” do bubble tea acumuladas no aparelho digestivo.

Xiao Shen, 14 anos, relatou aos seus pais que estava com um incômodo, no fim do mês passado. Ela estava sentindo dores extremas no estômago e tinha sinais de inchaço. Além disso, ela contou que passou cinco dias sem ir ao banheiro e que estava com problemas para comer.

Depois de dias sem passar a dor, a família da menina a levou até o hospital mais próximo, o Zhuji People’s Hospital, na província de Zhejiang, na China. Lá, o médico pediu uma tomografia com urgência do abdômen.

Foi assim que ele encontrou algo surpreendente: mais de 100 pequenas “sombras granulares” no aparelho digestivo da paciente. As bolhas iam do estômago até o ânus da menina.

Ao questionar o que Xiao Shen tinha comido nos últimos dias, o médico descobriu que cinco dias antes de ir para o hospital ela tinha consumido o famoso “bubble tea”. Foi assim que ele concluiu que as bolinhas eram resultado de um consumo prolongado da bebida.

O profissional prescreveu um laxante forte para a menina e ela foi liberada. O médico aproveitou a oportunidade para fazer um alerta para que as pessoas não consumam a bebida, pois pode ser difícil digerir as “bolinhas”. Elas podem conter “aditivos alimentícios, espessantes e conservantes”.

