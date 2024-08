Bronze no vôlei, prata no futebol: o sábado nas Olimpíadas

O sonho olímpico é sempre com a medalha de ouro – mas os jogos de Paris 2024 provaram que cada conquista conta para a torcida brasileira! Num sábado (10/8) de fortes emoções para as equipes femininas brasileiras, o resultado foi uma medalha de bronze no vôlei, contra a Turquia, e uma medalha de prata no futebol feminino, em disputa contra os Estados Unidos. Confira os pontos altos dos dois jogos.

Técnico do vôlei feminino, Zé Roberto destacou que o terceiro lugar “coroa o ciclo olímpico”. Depois de perder a semifinal para os Estados Unidos, as meninas ganharam das turcas por 3 sets a 1. Será que valeu? “Vale muito. Vale o ciclo, treinamento, uma trajetória, caminhada de muitos treinos e muitos campeonatos importantes. Muito sacrifício e dedicação. Importante representar nosso país, nosso povo, que está com a gente e sofrendo com a gente”, continuou o técnico.

Na história, agora a seleção soma seis medalhas olímpicas. Ouros em Pequim 2008 e Londres 2012, prata em Tóquio 2020 e bronze em Atlanta 1996, Sydney 2000 e Paris 2024, claro.

Já no futebol, a medalha de prata não deixou de ter sabor amargo: o time buscava o ouro inédito na modalidade, mas teve o sonho frustrado pelo placar de 1 X 0 para os Estados Unidos. O gol adversário veio aos 11 minutos do segundo tempo, marcado por Mallory Swanson.

Maior artilheira da seleção feminina, tanto masculina quanto feminina, Marta despediu-se da seleção neste jogo. Eleita seis vezes a melhor do mundo, a atacante participou também seis vezes dos Jogos Olímpicos. Vai deixar saudade! Sem as mulheres, as Olimpíadas 2024 não teriam o mesmo brilho para a nossa torcida.

