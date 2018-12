Brasileiros conquistam título de maiores consumidores de café no mundo

O brasileiro aumentou o consumo do café e se tornou a população que mais consome a bebido no mundo, passando até os Estados Unidos, que antes ocupava o primeiro posto do ranking.

O dado foi apontado a partir de um estudo feito pela Euromonitor International. A pesquisa mostra que, mesmo com a instabilidade financeira, o consumo de café no país deverá crescer de 3% a 3,5% em relação ao ano passado e somar 22,9 milhões de sacas, de acordo com projeção da empresa de pesquisas.

Ranking mundial

Pelos números levantados, que excluem as bebidas à base de café prontas para beber, o Brasil agora está à frente dos Estados Unidos.

O brasileiro consome em média 839 xícaras de café por ano (de 40 ml) – considerando todas as categorias de café, exceto as prontas para beber -, mais do que 5 vezes a média mundial, segundo dados apresentados.

Na ordem do ranking mundial do consumo de café estão: Brasil, Estados Unidos, Indonésia, Alemanha e Japão. Os dados são do estudo “Cinco Mercados Mundiais mais Promissores em Cafés“, apresentado durante a Semana Internacional do Café 2018.

