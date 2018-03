Brasileira é esfaqueada nos EUA e família pede ajuda para pagar viagem

A brasileira Rosiney Souza Cavalcante, 51 anos, está, há mais de uma semana, internada em um hospital em Kissimmee, no estado da Flórida. Rosiney foi encontrada com marcas de 30 facadas pelo corpo e sua família está organizando uma vaquinha online para arrecadar cerca de 20 mil reais e custear a viagem até os Estados Unidos para acompanhar o estado de saúde da vítima e as investigações do crime.

Luciney Sousa Cavalcante, irmã da vítima, disse que, de acordo com informações obtidas por meio de um representante do Consulado Brasileiro, em Miami, a irmã foi encontrada ferida nos fundos de um estacionamento. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

Em entrevista ao G1, Luciney afirmou que, no começo deste mês, a irmã passou mal, foi hospitalizada e depois que recebeu alta sentia fortes dores de cabeça. Ela voltou ao hospital para buscar atendimento e após esse retorno, desapareceu. A amiga com quem ela morava procurou a polícia para denunciar o desaparecimento.

“Depois disso a polícia a encontrou com 30 facadas no corpo nos fundos de um estacionamento, no dia 17 de março. Tem sinais de facadas até na cabeça dela. Também teve a mão direita dilacerada e amputada”, contou.

Segundo a irmã, Rosiney tinha dupla cidadania pois foi casada com um americano durante cerca de 12 anos. Após a separação, a vítima passou uma temporada no Brasil e retornou aos Estados Unidos no começo deste ano.

Leia também: Sobremesas para a Páscoa: 45 receitas irresistíveis

+ Páscoa: 30 receitas para um almoço prático e delicioso