Brasileira é mantida em cárcere privado por namorado em Portugal

A polícia portuguesa está investigando o caso de uma brasileira de 30 anos que foi mantida em cárcere privado pelo namorado português no município de Almada, a 15 quilômetros de Lisboa, em Portugal. O nome da vítima não foi divulgado, apenas uma foto em que ela aparece com o companheiro informa a Globo News.

Enquanto o namorado de 38 anos estava fora trabalhando, a mulher teria sido mantida em cárcere privado por cinco dias e era vigiada por um cão da raça Rottweiler. Ela contou às autoridades que era proibida de ligar para parentes e amigos. Além disso, o companheiro a teria ameaçado de morte, além de espancá-la. Segundo ela, essa não foi a primeira vez que ele a agrediu.

A brasileira ligou para a polícia quando conseguiu acessar um telefone. Ela foi resgatada com hematomas no braço e no rosto.

O homem foi preso em um primeiro momento, mas aguardo o julgamento em liberdade usando uma tornozeleira eletrônica. Ele deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado.