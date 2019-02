Bela Gil receberá Jamie Oliver para edição especial do programa “Bela Cozinha”

O chef inglês Jamie Oliver descobrirá como substituir batata por inhame, por exemplo. Ele virá ao Brasil especialmente para gravar, no próximo dia 9, uma edição especial do programa Bela Cozinha ao lado da baiana Bela Gil.

Nesta edição especial do programa veiculado no canal GNT, um menu com ingredientes típicos da cultura brasileira será preparado pela dupla – o principal objetivo é que os pratos reúnam o que há de melhor nas duas cozinhas e nas peculiaridades de cada cozinheiro.

Veja também: Quer viver até os 100? Jamie Oliver conta quais alimentos incluir na dieta​.

Jamie tem chamado a atenção de outras personalidades do ramo culinário pelo seu projeto Food Revolution, que em livre tradução para o português significa Revolução Alimentar. A ação presente em, pelo menos, 500 municípios de todos os lugares do mundo, foi idealizada para transformar os hábitos alimentares pouco saudáveis da cultura ocidental, que na maioria das vezes, ocasionam problemas graves como a obesidade infantil.

A edição especial está prevista para ir ao ar nas telinhas no segundo semestre deste ano. E nós, como sempre, já estamos ansiosas!