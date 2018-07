Bebê é atropelado após sair de casa sozinho e morre

Quando temos um bebê em casa, é preciso cuidado redobrado com os mínimos detalhes. Uma porta esquecida aberta pode resultar em uma grave tragédia, como aconteceu nesta quinta-feira (19) em Bertioga, no litoral de São Paulo. Um bebê de um ano morreu atropelado por um carro que estava de marcha ré após escapar sozinho de casa pelo portão que foi esquecido aberto.

O pai do bebê chegou pouco tempo depois no local, após notar o sumiço do filho, informa o G1. No entanto, mesmo encaminhada ao hospital, a criança não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu por volta das 20h e o motorista disse à polícia que não viu o bebê enquanto manobrava o carro pois estava escuro e com muita neblina. Ele responderá por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.