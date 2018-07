Bebê nasce saudável após mãe morrer em grave acidente de trânsito

Um bebê nasceu involuntariamente e passa bem após a mãe, grávida, ser arremessada para fora de um caminhão na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, na região do Vale do Ribeira (SP). De acordo com a equipe médica que foi chamada para socorrer as vítimas, ela deveria estar com cerca de 39 semanas de gestação.

O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira, 26. O caminhão, que transportava tábuas de madeira, saiu da pista e tombou. A jovem grávida estava viajando de carona. O motorista sobreviveu.

Em entrevista ao G1, o médico Elton Barbosa afirmou que o que salvou o bebê foi que o corpo da mãe o protegeu em seus primeiros momentos de vida. “O motorista já estava sendo retirado das ferragens do caminhão por outra equipe. A mulher estava embaixo de pranchas de madeira. Eu estava tentando chegar até a vítima para atestar o óbito quando ouvi um choro abafado de uma criança. Tiramos as pranchas de madeira e vimos a gestante. A criança estava entrelaçada nas vísceras da mãe”, disse.

A Polícia Cívil não encontrou documentos que identificassem a mãe, mas já colheu as digitais para tentar rastrear a família.