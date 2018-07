Bebê de 5 meses é internado em estado grave após acidente em creche

Um bebê de cinco meses foi internado em estado grave após um acidente na creche em que ele estava, em Poços de Caldas (MG), na segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o bebê escorregou e ficou preso pelo pescoço em uma grade de proteção do carrinho _a funcionária que estava cuidando dele reafirmou essa versão, que foi registrada em boletim de ocorrência. A coordenadora do local, no entanto, disse que a criança teve um mal súbito.

De acordo com o G1 Sul de Minas, o acidente aconteceu cerca de uma hora depois que a mãe do bebê deixou a criança na creche, onde ele começou a ficar a apenas 15 dias, em período de adaptação. Só quando foi buscar o filho, por volta das 10h, que a mãe foi informada do ocorrido.

As funcionárias da creche levaram o menino para o Hospital Margarita Morales, onde teve seu estado classificado como grave e acabou sendo transferido. Já na Santa Casa, ele foi internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Essa não é a primeira vez que a creche se envolve em uma ocorrência relacionada às crianças. Ainda em abril de 2018, um menino de 3 anos fugiu do local e, depois de atravessar uma das avenidas mais movimentadas da cidade, foi encontrado na rua pela própria mãe. Nesse caso, a creche reconheceu que houve uma falha na segurança, enquanto a coordenadora disse que a criança fugiu por um mal-entendido entre a mãe e a professora.

