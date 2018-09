Beatriz Segall morre aos 92 anos

A atriz Beatriz Segall morreu nesta quarta-feira (5), por volta das 12h, aos 92 anos, informou a assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein. Beatriz Segall esteve internada por problemas respiratórios e tinha recebido alta no dia 21 de agosto. O hospital não informou quando ela voltou a ser internada. A causa da morte não foi divulgada. Ela será velada no próprio hospital a partir das 19h e o corpo será cremado nesta quinta-feira (6) em Cotia, na Grande São Paulo.

Com 70 anos de carreira, a atriz ficou mais conhecida por sua personagem Odete Roitman, na novela “Vale Tudo”, da Globo. Após 192 capítulo, a vilã interpretada pela atriz carioca morria com três tiros e fazia o país inteiro se perguntar: “Quem matou Odete Roitman?”.

O problema de ter recebido um “presente” desse tamanho foi que, segundo a atriz, ela teve dificuldades para conseguir se descolar da imagem de mulher rica e chique que Odete fez ficar gravada na cabeça de milhões de brasileiros. “Eu queria fazer o papel de uma mulher bem povão, mas o público não aceitou“, afirmou. Por isso, voltou a viver mulheres elegantes em novelas como Sonho Meu (1993), a segunda versão de Anjo Mau (1997) e Lado a Lado (2012).