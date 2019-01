Barragem se rompe e Inhotim evacua às pressas

Uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, rompeu na tarde desta sexta-feira (25). O parque de Inhotim evacuou mais de mil pessoas às pressas.

A região é conhecida pela presença do jardim e museu de arte contemporânea a céu aberto, a maior atração turística da área, reunindo obras de arte dos mais importantes artistas contemporâneos. Até o momento o local não foi atingido, mas não se sabe se a lama pode alcançar o parque. São 600 funcionários e cerca de mil visitantes por dia. Ainda não há confirmação sobre o número de visitantes no momento que o parque fechou as portas.

Segundo nota divulgada pela empresa, as primeira informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há informações sobre vítimas.