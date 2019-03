Baleia é achada morta com 40 quilos de plástico no estômago

Uma baleia foi encontrada morta com 40 quilos de plástico no estômago em Mabini, na costa das Filipinas. Segundo cientistas do grupo D’Bone Collector Museum, organização que visa a educação acerca da preservação ambiental, a baleia era da espécie bicuda de Cuvier e morreu de desidratação e inanição.

De acordo com o biólogo marinho Darrell Blatchley, fundador da organização, entre os plásticos encontrados havia sacas de arroz, sacolas de supermercado, sacolas de plantação de banana e sacolas plásticas em geral. “Eu não estava preparado para a quantidade de plástico”, contou em entrevista à rede americana CNN.

Ele também ressaltou que a quantidade de plástico no estômago do animal era tão grande que alguns começaram a se calcificar.

Baleia tinha em seu estômago a maior quantidade de plástico já encontrada

A desidratação e a inanição foram desencadeadas porque os cetáceos – família de mamíferos aquáticos que inclui baleias e golfinhos – não bebem água do oceano, mas a obtêm dos alimentos que ingerem. Com o estômago obstruído por plásticos, a baleia não conseguiu se alimentar corretamente e, consequentemente, não consumiu a quantidade de água necessária para sobrevivência.

A organização se manifestou pelo Facebook declarando que foi a maior quantidade de plástico já encontrada em uma baleia. “É nojento. A ação deve ser tomada pelo governo contra aqueles que continuam a tratar os rios e oceanos como lixeiras”, escreveram. Além disso, afirmaram que uma lista completa dos itens plásticos encontrados estará disponível nos próximos dias.

