Avião com 62 pessoas cai no interior de São Paulo

Nesta sexta (09), um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, por volta das 11h40, caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP).

Vídeo do Avião caindo em Vinhedo (SP)

🚨URGENTE: Avião com 62 pessoas a bordo cai em Vinhedo, no interior de São Paulo. O modelo do avião era ATR-72 pic.twitter.com/dQsIUpps5P — Astronomiaum (@Astronomiaum) August 9, 2024

A aeronave, pertencente à Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, é um turboélice modelo ATR-72, que realizava o voo entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP). Até o momento, não há informações sobre as vítimas.

O avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido, de acordo com a Prefeitura de Vinhedo, momento que foi registrado por moradores do bairro.

A princípio, não há vítimas que estavam fora do avião.

Continua após a publicidade

O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma.

Pelo registro, é possível ver que a aeronave caiu pouco antes de pousar em seu destino. Foram quase quatro mil metros em dois minutos.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão atendendo no local, e, segundo informações mais recentes, não há qualquer sinal de sobreviventes (atualizaremos em caso de mudança).

A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, até então, é o único órgão com informações oficiais sobre o acidente.

Há uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.