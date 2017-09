Ator de “Shiloh: O Melhor Amigo” é encontrado morto

O ator Blake Heron, conhecido por interpretar, quanto criança, o pequeno Marty Preston no longa “Shiloh: O Melhor Amigo“, faleceu aos 35 anos. A notícia foi divulgada pela revista norte-americana “Entertainment Weekly“. O corpo de Blake foi encontrado na casa onde morava, em Los Angeles, pela manhã desta última sexta-feira (8), horário local.

O norte-americano lutava contra um vício em heroína e tinha acabado de deixar uma clínica de reabilitação. A causa do seu falecimento ainda não foi divulgado.

Natural do distrito californiano de Sherman Oaks, seu primeiro papel nas telonas foi no longa da Disney “Tom e Huck – Em busca do grande tesouro”, lançado em 1995. Entretanto, o personagem mais famoso de sua carreira foi Marty, um pequeno que resgata um cãozinho de caça maltratado pelo dono. Blake também marcou presença nos filmes “Fomos Heróis”, de 2002 além de “11:14”, lançado em 2003. Sua última atuação foi na megaprodução “Dirt”, que ainda não foi lançada.