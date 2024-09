Ator de ‘Dawson’s Creek’ e ‘Star Trek’ morre aos 51 anos

Conhecido por seus papéis em Dawson’s Creek e Star Trek, Obi Ndefo, ator americano de origem nigeriana, teve sua morte confirmada no último sábado (31). Foi a irmã do ator quem publicou um post nas redes sociais dando a notícia que foi repercutida por toda a internet.

Morre, aos 51 anos, Obi Ndefo

Na despedida, Nkem Ndefo, escreveu emocionada: “Coração partido com a perda do meu irmão mais novo, mas sabendo que ele finalmente está em paz”. O motivo da morte, contudo, não foi revelado.

Fãs e amigos lamentaram a perda, como foi o caso da atriz Mary-Margaret Humes, que interpretou a personagem Gale Leery na série de TV Dawson’s Creek. “Essas palavras não são fáceis. É difícil para mim conceber que você nos deixou, meu querido amigo. Você sempre foi e sempre será uma luz brilhante. Que exemplo de amor puro e não filtrado e tenacidade você deu ao enfrentar os desafios recentes da vida. Guardarei com carinho todas as nossas mensagens de amor e apoio mútuo nos últimos anos. Descanse em paz, querido guerreiro”, escreveu.

Recentemente, Obi Ndefo sofreu um um momento bastante difícil ao perder as duas pernas após ser atropelado por um veículo enquanto guardava as compras em seu carro. Ele precisou fazer vaquinhas online para comprar próteses e para adaptar a sua casa.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.