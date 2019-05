As pessoas não estavam preparadas para a versão live-action de Pumba

A Disney divulgou na quinta-feira (30) os cartazes oficiais dos personagens da versão live-action filme O Rei Leão. O que mais chamou atenção da internet foi a imagem do javali Pumba, que será dublado pelo ator Seth Rogen.

Como todos os outros personagens nessa versão do filme, Pumba tem uma aparência muito realista, mas um pouco menos fofo do que a sua versão em desenho animado. Diferentemente de Simba, que é uma fofura só, e até do suricato Timão, que ganhou uma versão fofinha.

Fãs do filme ficaram um pouco chocados com o novo Pumba e e comentaram sobre a aparência assustadora do personagem. “Pensando por que o Pumba parece que está pronto pra me matar”, escreveu um no Twitter. “Nós vamos ignorar o quão assustador Pumba é? Isso não é um filme infantil?”, disse outra. Confira alguns tweets:

As crianças tudo vai ter pesadelo com tio Scar e Pumba pic.twitter.com/bU2XgJP1Te — acopalices (@BiaPigF) May 30, 2019

O que foi que fizeram com o Pumba? 😱😂 pic.twitter.com/DgMYFYHck7 — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) May 30, 2019

parece um fumante mds alguem leva esse pumba pra reabilitação pic.twitter.com/T1LeOVhkIj — eduarda targaryen (@jenseul) May 31, 2019

To muito assustada com o pumba misericórdia!!!!! pic.twitter.com/1SIcwMLRl2 — Aninha ✨ (@AnaisisDias) May 31, 2019

eu vou ter pesadelos com a versão em live action do pumba pic.twitter.com/RLrU5oIAl3 — kika darcha (@vitovga) May 30, 2019

E você, o que achou do personagem? Fofo ou assustador? ;-D

O remake de Rei Leão estreia no Brasil no dia 18 de julho. Assista ao trailer oficial do live-action:

