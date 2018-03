Está marcado para a tarde deste domingo (25), em São Paulo, mais um ato de protesto e em homenagem à memória de Marielle Franco, ativista negra pelos direitos humanos e vereadora do PSOL morta em 14 de março. Diversos movimentos e entidades se organizaram para realizar um evento que chamaram de Julgamento Poético: Quantos negros e negras terão que morrer até que essa guerra acabe?

O encontro acontece a partir das 14h30, no Largo do Payssandú, na capital paulista, e é gratuito. Estarão presentes artistas como Leci Brandão, Chico César e Thaude, além da filósofa Djamila Ribeiro. Outros nomes confirmados são As Bahias e a Cozinha Mineira, a cantora Aíla, Graça Braga, Preta Ferreira, Lima Meireles, Nina Oliveira, Bivolt, Ekena, Soledad, Ava Rocha, a rapper Preta Rara, MC Luana Hansen, a porta Kimani, Dj Carlu, Músicos do bloco Charanga do França, Tupimasala, Naked Universe, Felipe Marinho e o rapper baiano Don L.

Até o momento, pouco mais de 900 pessoas haviam confirmado participação na página do evento no Facebook.

