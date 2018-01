Aqui estão as 20 fotos mais incríveis tiradas por drone em 2017

A comunidade Dronestagram, que reúne fotógrafos em todo o mundo, acumula milhares de cliques com algo em comum: todos são retratos de vista aérea feitos por drones.

Entre as postagens em 2017, eles anunciaram as 20 imagens mais incríveis do ano. Do Ártico aos trópicos, prepare-se para perder o fôlego com a lista abaixo:

#1 Flor de Lótus, no Vietnã

#2 Arraias

#3 Urso polar cruzando geleiras

#4 Nado com baleia

#5 A casa no lago

#6 Caminho para o paraíso

#7 Lago Messilani, na Grécia

#8 Cruzando a rota 66

#9 Rota de bicicleta em Chiang Mai, na Tailândia.

#10 Campos de sal

#11 Burke lake

#12 Praia na República Dominicana

#13 Campo de cravos

#14 Lar doce lar

#15 Quedas de água, Islândia

#16 Prédios em Dubai

#17 Trabalho nas alturas

#18 Surfista português

#19 Hipopótamos no Parque Nacional de Serengeti, no Quênia (África)

#20 Hotel em Montenegro (Europa)