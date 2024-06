Aquecimento global deve ultrapassar meta de 1,5ºC em 3 anos

O aquecimento global nos próximos anos tem 80% de chances de ultrapassar a marca estabelecida por cientistas de aumento de 1,5ºC na temperatura média em pelo menos um dos próximos cinco anos. O alerta aparece no relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), publicado na quarta-feira (05), Dia Mundial do Meio Ambiente.

As constatações não são animadoras: maio foi o 11º mês consecutivo, desde julho do ano passado, em que a média global de temperaturas foi igual ou superior a 1,5°C. A OMM aponta que existe 47% de possibilidade de que todos os anos entre 2024 e 2028 excedam os 1,5°C de aquecimento – meta estabelecida no Acordo de Paris, em 2015.

Até 2028, pelo menos um dos próximos anos tem 86% de chances de registrar um novo recorde de calor, superando 2023, atualmente considerado o mais quente da história.

A tendência até lá é que a temperatura média anual fique de 1,1°C a 1,9°C mais alta do que no período pré-industrial (1850-1900) – considerado o padrão de referência antes das mudanças climáticas. Nos últimos 12 meses (junho de 2023 a maio de 2024), a elevação foi de 1,63°C, a mais alta já registrada.

“Estamos brincando de roleta russa com o nosso planeta. Estamos quebrando recordes de temperatura global e colhendo a tempestade. É hora de agir. Agora é o momento de mobilizar, agir e entregar resultados”, afirmou em discurso o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Ao assinarem o Acordo de Paris, em 2015, os países se comprometeram a manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2°C, fazendo esforços para que fique em até 1,5°C até o fim do século.

