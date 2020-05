Aprovação popular confirma importância de Jacinda Arden

Jacindamania

Jacinda é a terceira mulher a ocupar o cargo de Primeira Ministra e a mais jovem no cargo. Sua gestão foca no bem-estar social e tem sido marcada por decisões liberais. Jacinda apoia o casamento homoafetivo e conseguiu mudar as leis do país para liberação do aborto, por exemplo.

Ela entrou para política quando trabalhava como pesquisadora no gabinete da ex-Primeira Ministra, Helen Clark. Em 2017 assumiu a liderança do Governo quando o líder trabalhista, Andrew Little renunciou. No ano seguinte anunciou sua gravidez, conciliando a gestação com o cargo e tirando apenas seis semanas de licença-maternidade quando sua filha nasceu. A popularidade de Jacinda já cresce ao redor do mundo. Na Nova Zelândia chamam de ‘jacindamania’, e parece que a tendência é de crescer ainda mais.