App do Magazine Luiza ganha botão para denunciar violência contra a mulher

O Magazine Luiza, uma das maiores plataformas digitais do varejo no Brasil, lançou um botão permanente no aplicativo para denunciar casos de agressões e violência contra as mulheres. Com essa funcionalidade, qualquer pessoa poderá ligar diretamente para Central de Atendimento à Mulher (180) ao acessar o botão no menu de fácil acesso do app. A plataforma já foi baixada por mais de 26 milhões de pessoas.

A ação acontece no dia 8 de Março, data que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e foi desenvolvida em parceria com a agência David. “Queremos que nosso super app seja uma espécie de portal para a digitalização do brasileiro”, diz Frederico Trajano, CEO da plataforma, em comunicado à imprensa. “Ele só fará real sentido se contribuir para melhorar a vida das pessoas e ajudar a resolver seus problemas.”

O engajamento no combate à violência contra a mulher não é novidade no Magazine Luiza, que ano passado lançou a campanha #EuMetoAColherSim, que incentivou as denúncias de casos de agressão e abuso, fazendo referência ao conhecido ditado “Em briga de marido e mulher, não se deve meter a colher”.

Além disso, em junho de 2017, a empresa lançou o Canal da Mulher, serviço no qual os funcionários da empresa podem relatar episódios de violência. A iniciativa recebeu 189 denúncias e ainda dispôs uma profissional especializada para dar apoio às vítimas e orientá-las para o uso de serviços públicos de proteção às mulheres do país.