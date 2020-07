Após sintomas, Bolsonaro aguarda resultado de teste para Covid

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta nesta segunda-feira (6) para seus apoiadores que realizou uma radiografia do pulmão e um outro exame a fim de diagnosticar se está ou não com Covid-19. “Eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão. Está limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do covid agora pouco, mas está tudo bem”, afirmou Bolsonaro em um vídeo feito por um apoiador.

A agenda do presidente desta terça-feira (7) teve seus compromissos cancelados, de acordo com informações divulgadas pela colunista Cristiana Lôbo, da GloboNews. Lôbo também afirmou que Jair Bolsonaro realizou os exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e que a previsão é de que o resultado saia às 12h.

Diferente do que vinha fazendo, hoje, Bolsonaro apareceu com máscara e procurou não se aproximar das pessoas que o esperavam na saída do carro. “Eu estou evitando [aproximação com pessoas] que vim do hospital agora (…). Não dá para chegar muito perto, não. Recomendação para todo mundo”, explicou o presidente aos apoiadores. Segundo o G1, um homem perguntou se poderia tirar a máscara na hora de fazer uma foto ao lado de Bolsonaro, que autorizou o apoiador, mas logo em seguida afirmou: quer dizer… Não mandei você tirar. Você tirou porque você quis”.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o presidente da República tem suspeitas de contágio do novo coronavírus. Após ação movida pelo Estado de São Paulo, em maio, o Bolsonaro entregou os resultados dos três exames que já havia feito, depois de ter negado algumas vezes divulgá-los. Em março, no início da pandemia, uma viagem oficial do presidente e sua comitiva para os Estados Unidos fez com que 23 representantes apresentassem sintomas, sendo que alguns testaram positivo para a Covid.