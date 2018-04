Após 23 anos, noiva diagnosticada com câncer realiza sonho de casar-se

Nesta semana a promotora de vendas Cristine Moraes, 41 anos, conseguiu realizar um sonho: o de se casar. Foram 23 anos de espera, o plano do casamento sempre era deixado de lado, mas o diagnóstico de um câncer fez tudo mudar.

No início de abril, Cristiane foi diagnosticada com um tumor no pulmão e foi diagnosticada no Hospital Ana Costa, em Santos (SP). Após a notícia, a família toda se mobilizou diante do quadro de saúde da promotora de vendas.

Entre eles estava a cunhada da paciente, Andreia Pasini, que havia conhecido o programa “‘Escritório do Paciente” durante as visitas a Cristiane. A iniciativa, que visa realizar sonhos dos internado, foi então informada sobre o desejo da promotora de vendas.

Assim, na última segunda-feira (23), funcionários do hospital, a família e os amigos iniciaram uma espécie de corrente do bem para reunir doces, bolo, bem-casados e demais itens para a festa de casamento.

Na última sexta-feira (27), aconteceu a cerimônia de casamento. Seguindo o protocolo, Cristiane se dirigiu ao altar do Espaço Gourmet do hospital trajando um vestido branco, enquanto o noivo a esperava com traje de gala. Entre os convidados, os três filhos do casal: Leonardo, 23 anos, Letícia, 19, e Gustavo, 13.

“Passou um filme na cabeça por tudo que passamos juntos, o que conquistamos, as dificuldades. Foi uma mistura de emoções. Eu não queria que fosse dessa maneira, mas como aconteceu isso, eu estou feliz demais por ver a felicidade dela. É uma mistura de sentimentos. Ela ficou muito emocionada, muito feliz”,conta o noivo Marcelo em entrevista ao G1.