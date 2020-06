Após 105 dias, primeira brasileira com caso grave de Covid-19 recebe alta

Foram quase três meses internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas a boa notícia finalmente chegou. Aos 52 anos, a primeira pessoa diagnosticada com Covid-19 no Destrito Federal foi também a primeira paciente do Brasil a ficar em estado grave por conta da doença.

Ela estava internada desde o dia 18 de abril e recebeu alta na última terça-feira (16), segundo o Hospital Brasília. As informações são do G1 e o nome da mulher não foi divulgado.

A volta dela para casa foi muito comemorada pela equipe do hospital. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a paciente tem comorbidades e estava no grupo de risco da Covid-19. Além de respirar com a ajuda de aparelhos, ela precisou fazer uma cirurgia na traqueia.