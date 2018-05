Conheça o aplicativo mais popular que Instagram, WhatsApp e Facebook

A Sensor Tower, consultoria que faz análises no mercado de aplicativos para celulares, liberou um relatório trimestral entre janeiro e março de 2018 do ranking de downloads. Com 45,8 milhões de cliques na opção “baixar”, o aplicativo mais desejado não é (pasme!) o Facebook! Acredite ou não, o Tik Tok (Android e iPhone), ferramenta chinesa de música, ultrapassou não só o Whatsapp para iPhone mas também Youtube, Instagram e Facebook.

A ferramenta pertence à mesma empresa criadora do conhecido Musical.ly. O Tik Tok não possui um serviço desconhecido: é uma rede social que permite gravar pequenos clipes musicais e adicionar efeitos especiais. De acordo com a Sensor Tower, o app é um fênomeno total na China e cresceu na porcentagem de downloads. Entretanto, a Bytedance, dona da ferramenta, pretende unir o Tik Tok e o Musical.ly.

