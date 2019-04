Aplicativo facilita denúncia de assédio em transporte

As mulheres que usam transporte público em Fortaleza contam agora com novo aliado para se protegerem de assédio sexual. O “Meu Ônibus”, aplicativo de transporte de ônibus disponibilizado pela prefeitura, conta agora com uma funcionalidade para denúncia em tempo real. Ou seja, com um clique, é possível avisar da situação.

Ao acessar o aplicativo, que recebeu o nome de “Nina” – uma homenagem à cantora e ativista americana Nina Simone -, a vítima deve informar o número da linha e descrever fisicamente o suspeito.

A partir de câmeras de monitoramento nos terminais e nos veículos, um sistema separa as imagens do local e dados da ocorrência. Essas informações vão para uma plataforma que é acessada por delegacias especializadas como a da Criança e do Adolescente ou de Defesa da Mulher. Vale para “encoxadas”, constrangimentos, assédio e tudo que incomode, mas que impeça a vítima de se manifestar pelo receio de piorar a situação.