Ana Paula Padrão, diretora de redação de CLAUDIA, lançou hoje o novo posicionamento da marca: #EuTenhoDireito.

A nova campanha #EuTenhoDireito dá visibilidade e repercussão às causas femininas já conquistadas, muitas vezes silenciosamente, como o direito de escolher não ter filhos, de deixar a carreira corporativa para empreender, de disputar a mesma oportunidade de trabalho e salário que os homens ou de viver feliz com a orientação sexual com a qual ela se identifica.

“CLAUDIA é o veículo perfeito para falar com as brasileiras, pois nós, mais do que ninguém, entendemos a diversidade de facetas da mulher contemporânea. Não há apenas um feminismo, mas diversas causas femininas. Cada mulher pode escolher a sua”, disse Ana Paula. Abaixo, confira o vídeo feito especialmente para leitoras de CLAUDIA.

Qual é a sua luta? Compartilhe nas redes usando a hashtag #EuTenhoDireito.