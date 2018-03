Alunas de colégio no Rio protestam por igualdade nos uniformes

Estudantes do ensino médio do Colégio Santo Inácio protestaram, na manhã desta sexta-feira (9), contra a proibição do uso de bermudas fora da aula de educação física. As alunas alegam que os meninos podem usar a peça nas outras aulas, enquanto elas são obrigadas a trocar de roupa depois da prática dos exercícios. O ato ocorreu na porta do colégio em Botafogo, na zona sul do Rio.

“Feliz Dia da Mulher. Pra você que não pode usar uniforme do próprio colégio. E que não pode reclamar já que esse problema não condiz com a realidade carioca e fluminense. Mas não se engane / A gente apoia a tolerância/ Mas sabe como é, né /Moral e bons costumes? Ai já é demais”. Esse é um trecho do texto lido por uma das estudantes durante o protesto. Leia também: Alunas de engenharia da usp fazem video poderoso contra machismo Na quinta-feira (8), com o apoio das mães, as alunas foram para a escola usando a bermuda em forma de protesto, elas conseguiram assistir as aulas, mas segundo informações do O Globo , as alunas não foram recebidas pelo reitor, o padre Ponciano Petri. Durante a noite de quinta, os pais receberam um comunicado da escola que classificou a manifestação como “intempestiva e de menor relevância à luz de todos os desafios e problemas reais e prementes que nossa sociedade enfrenta, em especial a carioca e fluminense”. No comunicado a escola também afirmou que “não se furtava ao diálogo com os alunos”. Em resposta, os pais enviaram uma carta à direção, em que afirmam que “a escola perdeu uma grande oportunidade de dialogar com seus alunos, de procurar entender a motivação do movimento e tentar construir juntos uma solução”.