Como ajudar as vítimas do prédio que desabou em São Paulo

O Edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou após pegar fogo nas proximidades do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (1º), abrigava cerca de 150 famílias.

O prédio era ocupado pelo movimento Luta por Moradia Digna e, segundo o capitão dos bombeiros Marcos Palumbo, 372 pessoas habitavam o local. Até a noite de terça, 44 delas estavam desaparecidas, mas as buscas continuam sendo feitas.

No entanto, os moradores que conseguiram escapar da tragédia, voltaram a ficar sem moradia, além de perder documentos e objetos pessoais no incêndio. Por isso, pontos foram montados para receber doações em prol dessas famílias. Estão sendo colicitados cobertores, colchonetes, roupas infantis e de adultos, fraldas e materiais de higiene pessoal, água e alimentos não perecíveis.

Veja onde deixar suas doações em São Paulo:

Cruz Vermelha

Av. Moreira Guimarães, 699, Indianópolis

“O recebimento de doações em nossa sede acontece das 9h às 19h de segunda a sexta e no sábado estaremos em plantão das 9h às 14h. Para os interessados em apoiar como voluntário, pedimos que faça o cadastro no site www.cruzvermelhasp.org.br/sejavoluntario e aguarde o nosso chamado, que acontece via e-mail”, informa publicação no Facebook.

MktMix

Rua Lisboa, 224, Pinheiros; 10h às 19h

Paróquia Santa Ifigênia

Rua Santa Ifigênia, 30, Santa Ifigênia

Ocupação Mauá

Rua Mauá, 340, Centro



Ocupação Luana Barbosa

Rua Dr. Augusto Miranda, 22, Vila Pompeia