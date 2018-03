Adolescente comete suicídio após bullying

Uma garota de 14 anos de origem indiana se matou na própria escola após sofrer bullying dos colegas, segundo o “Daily Mail“. Elena Mondal, conhecida por ser uma boa aluna em várias matérias na Henrietta Barnett School, em Londres, Inglaterra, foi encontrada morta por professores perto do prédio principal do colégio pendurada pelo pescoço em uma corda.

Adolescente é encontrada morta perto da escola

Segundo a polícia, a psiquiatra dela, Emilly Hallgarten, afirmou que a adolescente se queixava por não ter sido incluída em um grupo de amigos de WhatsApp e, de acordo com os pais, Shyamal e Moushumi Mondal, ela era desprezada pelos colegas. No telefone da adolescente, todas as mensagens do aplicativo de troca de mensagens foram apagadas.

A escola foi classificada como a de melhor desempenho no Reino Unido em 2016 e 2017.

