A foto que está comovendo o mundo

Os enfermeiros-anestesistas Mindy Brock e Ben Cayer, que são casados, comoveram milhares de pessoas nas redes sociais com a foto onde abraçam um ao outro, se olhando nos olhos, no Hospital de Tampa, na Flórida, Estados Unidos. “Todo mundo está falando sobre a foto”, disse Ben, de 46 anos, a Nicole Hubbard para a agência Associated Press. “Ela emociona porque estamos todos passando pela mesma coisa, ao mesmo tempo, e é um símbolo de esperança e amor”.

Para Mindy, de 38 anos, “o importante é que a gente se mantém juntos, trabalhamos juntos, e sempre apoiamos ao outro. E isto não é apenas sobre Ben e eu, mas toda a humanidade neste momento.”Eles trabalham nos procedimentos de entubação dos pacientes com COVID-19 que precisam de respiradores.

A foto foi tirada por um colega de trabalho. Os dois se conheceram em 2007, numa escola de enfermagem, se casaram em 2015, e se ofereceram para trabalhar como voluntários. A mãe de Mindy contraiu a doença mas já está recuperada.